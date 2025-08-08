Депутат Госдумы просит Бастрыкина внимательно разобраться с автомобилистом, сбивающим байкеров

Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев направил официальное обращение главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль расследование двух резонансных ДТП с участием одного и того же водителя в Свердловской области.

Речь идёт о происшествиях, случившихся 21 июля и 1 августа 2025 года. В обоих ситуациях, по данным СМИ, автомобиль Isuzu под управлением 48-летнего Евгения Грома таранил мотоциклистов. Во втором ДТП пострадала мотоциклистка Надежда Гугумберидзе. У неё диагностированы черепно-мозговая травма и почти полный отрыв ноги. Сейчас девушканаходится в тяжёлом состоянии в больнице. Мотоцикл был буквально разорван надвое.

По словам очевидцев, действия водителя выглядели как преднамеренные. Однако до сих пор он не привлечён к ответственности. В комментариях местной прессе водитель заявил, что «у байкеров психологические травмы, и их беспределу нужно противодействовать».

Инцидент вызвал общественный резонанс. 4 августа в Екатеринбурге у стелы «Европа – Азия» прошла акция протеста с участием десятков байкеров. Они требуютсправедливого расследования. Родные пострадавшей и представители мотосообщества уверены – это было не случайное ДТП, а преднамеренное нападение. За несколько дней до этого Гром уже попадал в аварию с другим мотоциклистом.

«Важно, чтобы было проведено объективное и беспристрастное расследование. Все обстоятельства должны быть тщательно изучены, а виновный привлечён к ответственности по закону», – подчеркнул Дмитрий Гусев.

Москва, Елена Васильева

