Мотошоу и сердечки для Димы Билана: Екатеринбург с размахом отметил День строителя (ФОТО)

Екатеринбуржцы масштабно отметили День строителя. В самом центре уральской столицы 9 августа для горожан и гостей было открыто более 30 зон отдыха, где можно было поучаствовать в спортивных и настольных играх, мастер-классах и конкурсах, а также послушать лекции. На проспекте Ленина в течение дня работала экспозиция военных машин и стройтехники – от колесных и гусеничных экскаваторов до погрузчиков, тягачей, самосвалов, автокранов и буровых установок. Особое внимание привлекло яркое мотошоу с трюками от байкеров на велосипедах и мотоциклах. А на главной сцене в Историческом сквере весь день выступали музыканты.



Главным хедлайнером праздника стал Дима Билан, он вышел на сцену в 20:30. Артист исполнил свои самые популярные композиции, включая «Невозможное возможно», «На берегу неба», «Я просто люблю тебя», «Молния», «Держи», «Полуночное такси» и другие песни. Гости тщательно подготовились к встрече с любимым певцом: кто-то пришел с бумажными сердечками, кто-то – с плакатами и картинами, а оригинальные фанаты даже надели маски в образе исполнителя.



Во время празднования у главной сцены были перебои с мобильным интернетом: пользователи мессенджеров жаловались на задержку при отправке сообщений и фотографий. При этом звонки по сотовой связи были доступны.

Екатеринбург, Дарья Деменева

