За 7 месяцев с Урала депортировали 950 мигрантов-нелегалов

За 7 месяцев 2025 года судебные приставы Свердловской области выдворили за пределы РФ 950 нелегально находившихся на территории России иностранцев.

Как сообщили в пресс-службе УФССП, чаще всего выдворяли граждан Таджикистана – 428, Узбекистана – 298, Кыргызстана – 133, Азербайджана – 33. Также домой отправили нескольких граждан Грузии, Египта, КНР. Все они прибыли на заработки, находились на территории Российской Федерации, не имея на то законных оснований.

Иностранные граждане были признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

Своего выдворения они ожидали в центрах временного содержания иностранных граждан, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации.

Екатеринбург, Елена Владимирова

