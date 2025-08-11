В День города в Екатеринбурге пойдет дождь

Наступившая неделя в Свердловской области будет достаточно теплой, но дождливой.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, неустойчивая погода с почти ежедневными осадками сохранится до конца недели, включая выходные дни 16-17 августа. На Свердловскую область в середине и во второй половине недели окажет влияние северо-западная прохладная часть циклона, при северном ветре температура к выходным составит около 17-21 °C.

Телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге» уточняет, что дожди ожидаются преимущественно в дневное время, за неделю в среднем по области до 15-25 мм. По ночам в основном без осадков, но с формированием туманов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

