Два человека сгорели в авто после ДТП в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском случилось смертельное ДТП: после столкновения два человека погибли в сгоревшем авто. Авария проихошла вчера в 19 часов на улице Лермонтова.
По данным облГАИ, водитель Ford выехал на встречку, где столкнулся с Hyundai, после чего вспыхнул.
Пассажиры Hyundai, включая годовалого ребенка, с травмами разной степени тяжести были госпитализированы.
Сотрудники ГИБДД и следственных органов в настоящий момент выясняют обстоятельства аварии, устанавливают личности погибших. Назначены экспертизы. На время расследования на данном участке дороги организовано реверсивное движение.
Екатеринбург, Дарья Деменева
