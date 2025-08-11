Два человека сгорели в авто после ДТП в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском случилось смертельное ДТП: после столкновения два человека погибли в сгоревшем авто. Авария проихошла вчера в 19 часов на улице Лермонтова.

По данным облГАИ, водитель Ford выехал на встречку, где столкнулся с Hyundai, после чего вспыхнул.

Пассажиры Hyundai, включая годовалого ребенка, с травмами разной степени тяжести были госпитализированы.

Сотрудники ГИБДД и следственных органов в настоящий момент выясняют обстоятельства аварии, устанавливают личности погибших. Назначены экспертизы. На время расследования на данном участке дороги организовано реверсивное движение.

Екатеринбург, Дарья Деменева

