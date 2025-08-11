В парке «Оленьи ручьи» появится еще одна точка отдыха – там уже можно купить дом для сдачи в аренду

В «Оленьих ручьях» появится еще одна точка отдыха. Как рассказал в своем ТГ-канале врио губернатора Денис Паслер, в зонах, пограничных с уже существующим парком, планируется создание современной туристической инфраструктуры, включающей пешеходные, велосипедные и лыжные трассы, кинотеатр под открытым небом, конгресс-холл, концертную площадку, веревочный парк, спортивные и детские площадки.

Проект должен сформировать новые возможности для туристического бизнеса. Строительство сопровождает Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. Объем инвестиций – около 2 миллиардов рублей. После обновления парка на его территории планируется создание более 300 новых рабочих мест.

По словам врио губернатора, новый парк, который получит название «Аракай», имеет шансы стать настоящим всесезонным курортом федерального масштаба, не уступающим по популярности Алтаю и Сочи. На сайте проекта уже предлагается сделать вложения в арендный бизнес на территории парка или купить дом для сдачи в аренду. Прогнозируемая окупаемость инвестиций – 2-3 года. Срок исполнения проекта – 2029 год.

Екатеринбург, Егор Акулинин

