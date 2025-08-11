Стелу на въезде в Екатеринбург обновили, но от граффити не очистили (ФОТО)

Стелу на въезде в Екатеринбург со стороны Пермского тракта обновили ко Дню города, заметили уральские автомобилисты. Основание и буквы заново покрасили. При этом от старых граффити стелу почему-то не очистили.

В мае прокуратура региона внесла представление городским властям из-за разрушений на объекте. Тогда проверяющие, в частности, обнаружили, что угол наклона букв не соответствует ГОСТу, сами буквы изъела ржавчина, а также отсутствует смотровая площадка. Мэрия объявляла конкурс по поиску подрядчика, который исправит недочеты, стоимость работ оценили приблизительно в 140 тысяч рублей. В итоге контракт заключили в конце июля. До завершения работ у подрядчика есть еще несколько дней – крайний срок 15 августа.

Екатеринбург, Елена Сычева

