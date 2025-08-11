Студентам УрФУ повысили стипендию

С 1 сентября студентам Уральского федерального университета повысят стипендию. Такой приказ подписал и.о. ректора Дмитрий Бугров.

Как сообщает телеграм-канал УрФУ, первокурсники до конца первого семестра будут получать 2250 рублей, студенты второго-шестого курсов – 2962 рубля, магистраты – 4228 рублей. Отличникам будут платить 4228 рублей, отличникам магистратуры – 6231 рубль.

Добавим, прожиточный минимум для взрослого человека в Свердловской области установлен на уровне 19 136 рублей в месяц.

Екатеринбург, Елена Владимирова

