В Кольцово задержали иностранца с 10 кг насвая

Кольцовские таможенники задержали иностранца из Намангана, который пытался ввезти в Екатеринбург 10,5 кг насвая.

Мужчина сообщил инспекторам, что вещество вез для личного пользования.

«Согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования», на территорию Российской Федерации можно ввезти не больше 250 граммов насвая для личного пользования. Десять с половиной килограммов – это многократное превышение разрешенной нормы», – пояснил начальник таможенного поста «Аэропорт Кольцово (пассажирский)» Сергей Боровик.

Теперь пассажиру грозит штраф от половины до двукратной стоимости табачного изделия за недекларирование и, дополнительно, до 2,5 тысячи рублей за нарушение правил ввоза товаров.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube