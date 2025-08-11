В Горный университет подали документы в 4 раза больше абитуриентов

В Уральский государственный горный университет в этом году подали документы 34 000 молодых людей, что в четыре раза больше, чем в прошлом году.

Как сообщает пресс-служба вуза, самыми востребованными стали специальности «Прикладная геология» и «Горное дело», а также направления подготовки «Информатика и вычислительная техника», «Автоматизация технологических процессов», «Мехатроника и робототехника».

В рамках сотрудничества с промышленными предприятиями по целевой квоте были зачислены порядка 30 человек, большинство из которых – представители ПАО «Уралмашзавод», стратегического партнера УГГУ. Также более 50 абитуриентов поступили по квоте для ветеранов боевых действий и их детей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube