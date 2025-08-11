В День города общественный транспорт будет работать до часу ночи

Городские власти продлят работу общественного транспорта в день празднования 302-летия Екатеринбурга – 16 августа. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метрополитен будут работать до часу ночи. Кроме того, проезд для екатеринбуржцев в праздничный день сделают бесплатным. Как сообщили в мэрии, ближе к 22:00 будет организовано накопление подвижного состава, чтобы развезти людей из центра после окончания фейерверка.

Автобусы будут ждать пассажиров в следующих локациях:

– на улице 8 Марта, от Малышева до Куйбышева;

– на улице Радищева, от Сакко и Ванцетти до 8 Марта;

– на улице Бориса Ельцина у театра драмы; – на проспекте Ленина у Оперного театра;

– на проспекте Ленина, от Вайнера до Московской.

Троллейбусы будут стоять в трех точках:

– на улице Карла Либкнехта, от Шевченко до Малышева;

– на улице Малышева, в районе перекрестка улиц Малышева и 8 Марта;

– на улице Белинского, в районе перекрестка улиц Белинского и Малышева.

Трамваи подъедут к нескольким остановкам:

– на проспекте Ленина от Московской до Вайнера;

– в районе перекрестков Ленина-Луначарского и Ленина-Московской.

Напомним, в День города на центральных улицах будет закрыто движение для всех видов транспорта, включая велосипеды и электросамокаты.

