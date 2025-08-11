Уральцы стали реже разводиться

В 2025 году жители Свердловской области стали реже разводиться. Как сообщает ДИП со ссылкой на заместителя начальника управления ЗАГС Наталью Храмову, в этом году расторгли брак на 31% меньше уральцев, чем в прошлом. С начала года в регионе сыграли 17,4 тысячи свадеб.

«Традиционно период с мая по сентябрь является наиболее активным для официального оформления отношений, а чаще всего молодожены выбирают летние месяцы: в июне 2025 года было подано более 3,1 тысяч заявлений, в июле – более 3,9 тысяч, а в августе порядка пяти тысяч», – сказала Храмова.

Отметим, свердловские молодожены могут принять участие во Всероссийской акции «Выходи за меня». Для этого они должны до 8 октября подписаться на сообщество «Госуслуги» во «ВКонтакте» и разместить на своей странице историю о том, как они пришли к решению пожениться с хэштегами #выходизаменя и #госуслуги. Каждую неделю и каждый месяц победители получают подарки, а главным призом конкурса станет романтическое путешествие для двоих.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube