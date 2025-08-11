Тагильчанка чуть не лишилась денег из-за тезки-лихачки

Жительница Нижнего Тагила смогла оспорить штраф за повторный проезд на красный свет. Она совершила это нарушение один раз, а ей приписывали два – второе, как выяснилось, было не на ее совести, его совершила полная тезка тагильчанки из Санкт-Петербурга, родившаяся к тому же в тот же день.

«В суде Татьяна признала, что действительно на одном из перекрестков Нижнего Тагила проехала на запрещающий сигнал светофора, но категорически отрицала повторность нарушения. Суд установил, что первое совершила женщина с идентичными ФИО и датой рождения. Несмотря на совпадение практически всех данных, суд установил различия в месте рождения, месте жительства и паспортных данных, а также различия в моделях принадлежащих женщинам автомобилей. Эти несоответствия стали решающими в деле», – сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

В итоге Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила отменил постановление Госавтоинспекции. Производство по делу об административном правонарушении прекращено в связи с отсутствием в действиях Татьяны состава правонарушения.

Нижний Тагил, Елена Сычева

