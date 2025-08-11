Санврачи напомнили, как правильно собирать грибы

В августе в Свердловской области начинается активный сезон «тихой охоты». Специалисты Роспотребнадзора напомнили, как надо правильно собирать грибы, чтобы не отравиться.

Первое – никогда не надо собирать неизвестные грибы. Если есть хоть малейшие сомнения в определении вида, их лучше не есть. Второе – нельзя собирать грибы вблизи автодорог, магистралей. Нельзя есть грибы сырыми, покупать с рук грибные консервы, сушеные грибы, грибную икру и т.д. Нельзя откладывать обработку грибов, так как этот продукт является скоропортящимся.

Отравиться можно как ядовитыми грибами (бледная поганка, мухоморы, ложные опята), так и условно-съедобными (дождевики, чернильный гриб или навозник, сморчки, строчки и т.д.) и даже съедобными (в результате неумелой или неправильной кулинарной обработки, при разложении белков в старых плодовых телах, а также продуктов жизнедеятельности прижившихся насекомых и червей).

В этом году в регионе был только один случай отравления грибами, пострадавшую удалось спасти.

Екатеринбург

