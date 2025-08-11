У лемуров из зоопарка появилось потомство

У кошачьих лемуров Пайи и Миши появились двое детенышей.
Их пол пока не определен. Питаются малыши уже почти как взрослые. В рацион лемуров входят яблоки, груши, сезонные фрукты, курица, яйца, мучной червь. С удовольствием лемуры объедают листья ивы, малины, смородины, акации. Особое предпочтение они отдают бананам и инжиру.
Увидеть кошачьих лемуров можно в летнем вольере на 2-м этаже павильона «Центральный».
Екатеринбург, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»