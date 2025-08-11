Свердловские врачи спасли женщину после двух остановок сердца

В Нижнем Тагиле врачи сосудистого центра Городской больницы № 4 спасли 38-летнюю женщину из Лесного, которая перенесла острый инфаркт миокарда и две клинические смерти.

Как рассказали в региональном минздраве, инфаркт у свердловчанки случился внезапно: женщина почувствовала сильное жжение в груди и боль в левой руке. Причиной опасного состояния стала тромбофилия – генетическая патология, о которой она знала, но не придавала значения.

Врачи выявили у пациентки критическое сужение артерии и установили стенты, чтобы восстановить кровообращение. Однако после этого у женщины артерии «закрылись». Аппараты показали очередную остановку сердца, и врачи немедленно приступили к реанимации. К счастью, пациентка смогла сделать самостоятельный вдох и открыла глаза.

Несколько дней она провела под наблюдением врачей, после чего вернулась домой к пятилетнему сыну.

Нижний Тагил, Дарья Деменева

