Овечкин приедет в Екатеринбург на матч Дацюка

Один из лучших российских хоккеистов Александр Овечкин приедет в Екатеринбург в конце августа. Он принял приглашение другого именитого спортсмена, Павла Дацюка, сыграть в матче Тhe Magic Game 30 августа.

«Да, я обязательно прилечу к Паше, не могу пропустить этот день. Тем более мы замечательно пообщались с Дацюком, когда он выступал на гала-матче в Мытищах на Кубке Овечкина», – сообщил Александр на пресс-конференции в Москве.

Напомним, Овечкин – рекордсмен НХЛ по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ, сейчас в его активе 897 шайб.

Екатеринбург, Елена Сычева

