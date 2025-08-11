Овечкин приедет в Екатеринбург на матч Дацюка

Один из лучших российских хоккеистов Александр Овечкин приедет в Екатеринбург в конце августа. Он принял приглашение другого именитого спортсмена, Павла Дацюка, сыграть в матче Тhe Magic Game 30 августа.
«Да, я обязательно прилечу к Паше, не могу пропустить этот день. Тем более мы замечательно пообщались с Дацюком, когда он выступал на гала-матче в Мытищах на Кубке Овечкина», – сообщил Александр на пресс-конференции в Москве.
Напомним, Овечкин – рекордсмен НХЛ по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ, сейчас в его активе 897 шайб.
Екатеринбург, Елена Сычева
