Женщина 4 года получала пособия на несуществующих детей

В Екатеринбурге будут судить женщину, которая получила более 1,6 млн рублей пособий на несуществующих детей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в марте 2021 года и мае 2022 года обвиняемая попросила двух знакомых женщин подтвердить, что она родила двоих детей, не прибегая к помощи медиков. Затем она на основании ложных сведений получила в органах ЗАГС свидетельства о рождении несуществующих дочери, 2021 г.р., и сына, 2022 г.р.

После чего с марта 2021 года по апрель 2025 года незаконно получила социальные выплаты на нерожденных детей в общей сумме свыше 1,6 млн рублей.

Ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат, в крупном размере».

Екатеринбург, Елена Владимирова

