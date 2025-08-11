Горожане рассказали, как экономят на коммуналке

С июля в России подняли тарифы на ЖКУ. «Новый День» решил узнать у горожан и гостей города, ощутимо ли для них это повышение и как они пытаются экономить на коммунальных услугах. Одни почти не заметили роста цен и считают, что услуги ЖКХ не так много стоят, поэтому стараются ни в чем себе не отказывать. Другие экономят всеми возможными способами.

Как сэкономить на коммуналке

Так, туристы из Узбекистана, которые проводят лето на Урале, отмечают, что трехкомнатная квартира в Термезе им обходится намного дешевле, чем однокомнатная здесь, и сильно по кошельку не бьет.

Девушка, снимающая квартиру в Алтайском крае, заявила, что за коммуналку она не платит, и никогда в жизни этого не делала, и экономия ей ни к чему.

Большинство же стараются экономить, и делают это по-разному. Например, один мужчина стал меньше смотреть телевизор и заменил лампочки накаливания на светодиодные, другой – заставляет семью выключать свет в квартире и принимает ванну в той же воде, что и его дети: «Я могу помыться в той же воде, что мылись дети, но предварительно спрашиваю их, писали они в ванну или нет. Если нет, я спокойно в эту же ванну ложусь, доливаю горячей воды и моюсь».

Один из эффективных способов экономии – выгнать из дома мужа, как заявила одна горожанка: «Мужа выгнала – экономия такая сразу началась на коммуналке! Готовлю меньше, электричества жгу меньше, стирки меньше и воды трачу тоже меньше».

Как ранее писал «Новый День», чтобы сэкономить на коммунальных услугах, можно отказаться от платежей по нормативу и платить по счетчикам. Еще один способ – установить смесители, которые экономят воду, энергосберегающие лампы, а также сделать выбор в пользу электроприборов с высоким классом энергоэффективности. Кроме того, многие люди закрывают воду, пока чистят зубы. Если следовать рекомендациям стоматологов и чистить зубы дважды в день по 2 минуты, то это позволит экономить порядка 50 литров в сутки. Повысить энергоэффективность дома поможет и капитальный ремонт, например, при замене кровли используются современные базальтовые материалы, которые снижают теплопотери, а при ремонте фасадов, как правило, устанавливают новые стеклопакеты, и тепло не выдувает сквозь оконные щели. Также в некоторых домах устанавливают датчики движения, включающие лампы, чтобы тратить меньше электроэнергии на подсветку.

Екатеринбург, Дарья Деменева

