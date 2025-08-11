Рейсы из Сочи прибудут в Екатеринбург с задержкой

Сегодняшние дневные рейсы из аэропорта Сочи отправились почти с двухчасовой задержкой, в том числе – в Екатеринбург. Вместо 11:55 самолет авиакомпании Nordwind до Кольцово вылетел только в 13:49. Он ожидается в 18:55 вместо 17:35. Не вовремя отправится и рейс U6-220 – вместо 13:15 он планируется к вылету в 16:00.

Сбои в расписании аэропорта в Адлере начались еще 8 августа из-за угрозы атаки с воздуха, план «Ковер» вводили дважды.

Екатеринбург, Елена Сычева

