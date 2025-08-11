Позывной «Корса»: в театре драмы поставили спектакль о героине СВО

На этой неделе, 15 августа, на малой сцене Свердловского театра драмы состоится премьера документальной драмы «Корса», посвященной женщине-воину – Герою ДНР и Герою России Ольге Качуре. Об этом сообщает департамент информполитики.

Пьеса «Корса» создана заслуженной артисткой России Мариной Савиновой и стала ее дебютной работой как драматурга и режиссера. В основу постановки легли интервью с самой Ольгой Качурой, воспоминания современников, а также книги ее дочери Елены Карабет «Ольга Корса. Женщина-воин» и «Корса. Последний залп. 333». Дополняют сценическое повествование стихи поэтов Донбасса – Ивана Нечипорука, Екатерины Ромащук, Василия Толстоуса, Анатолия Гладуна и других.

Ольга Качура родилась 12 мая 1970 года в Донецке в семье военных, представлявших династию из 12 поколений. После начала конфликта в 2014 году она приняла сторону Донецкой Народной Республики и стала единственной женщиной, командовавшей реактивным артиллерийским подразделением на Донбассе. В ее подчинении находилось 140 бойцов, а дивизион БМ-21 «Град» под ее командованием внес значительный вклад в боевые действия в самых горячих точках региона – Иловайске, Дебальцево, Углегорске, Авдеевке и других.

За мужество и боевые заслуги противник неоднократно пытался устранить Корсу. Она пережила три покушения, но 3 августа 2022 года четвертое нападение стало роковым – колонна, в которой ехала Ольга Качура, была обстреляна, и она погибла на месте. Вместе с ней погиб ее заместитель, еще один боец был ранен. В тот же день ей посмертно присвоили звание Героя Донецкой Народной Республики, а позднее – Героя Российской Федерации. Медаль «Золотая звезда» была вручена ее дочери Елене Карабет.

Екатеринбург

