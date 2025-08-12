Прокуратура нашла в 75 школьных столовых просроченные продукты и тараканов

В 2025 году прокуратура Свердловской области выявила нарушения при организации питания в 75 школах и 25 организациях, обеспечивающих питание детей. Министру образования и молодежной политики Светлане Тренихиной внесено представление.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, среди распространенных нарушений – использование продуктов с истекшим сроком годности, их неправильное хранение. В некоторых столовых обнаружены насекомые.

Так, в Октябрьском районе Екатеринбурга нарушения выявлены в школах № 40, 62 (организатор питания ООО «Азбука питания»), школах № 15, 60, 71, 97 (ООО «Столовая № 41»), школах № 13, 94 (ООО «Каскад»).

Например, в столовой школы № 60 в холодильниках хранились упаковки очищенного картофеля, срок годности которого истек, а в горячем цехе и помещении для мытья посуды обнаружены тараканы.

В школе № 71 найдена упаковка капусты с истекшим сроком годности, в мясо-рыбном цехе бегали тараканы.

В Талицком районе в пищеблоке МКОУ «Троицкая СОШ № 62» хранилась замороженная тушка цыпленка-бройлера, просроченная на 54 дня. В адрес директора ООО «Эконом» внесено представление об устранении нарушений закона.

При проверке пищеблока в МКОУ «Вновь-Юрмытская СОШ» в пробе салата из белокочанной капусты с морковью обнаружены бактерии группы кишечной палочки (колиформы). Директору школы внесено представление.

В адрес руководителей ООО «Азбука питания», ООО «Каскад», ООО «Столовая № 41» внесены представления об устранении нарушений законодательства. В отношении виновных работников пищеблоков инициировано возбуждение 14 дел об административных правонарушениях по ст.ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения», ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение исполнителем, продавцом требований технических регламентов».

Екатеринбург, Елена Владимирова

