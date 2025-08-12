Волшебные палочки оказались бракованными: колдунья лишилась миллиона за фейковые чары

С чародейки Юлии из Екатеринбурга взыскали более миллиона, сообщил Кировский районный суд. Недовольные клиенты написали заявление на волшебницу с требованием защиты прав потребителей.

Осенью 2023 года супруги из Екатеринбурга обратились в магазин «Колдуй баба, колдуй дед» – пара хотела решить свои проблемы со здоровьем. Там их встретила фея и поклонница Гарри Поттера Юлия. Она продала супругам волшебные палочки за 100 тысяч рублей, провела обряды, произвела «чистку дома».

Добавим, что Юлия, по всем канонам соответствующей литературы, открыла свою школу магии, где обучала клиентов пользоваться волшебными палочками. Обратившихся к ней екатеринбуржцев она уговорила оплатить аренду «уральского Хогвартса». За все про все семейная пара заплатила более 600 тысяч рублей.

Через несколько месяцев, в декабре 2023 года, супруги заметили, что проблем со здоровьем меньше не становится. Они попросили колдунью вернуть деньги, но она отказалась. Семья обратилась в суд с иском о защите прав потребителей. Знахарка на судебное заседание не пришла. С нее было взыскано более 1 миллиона рублей.

«Яндекс.Карты» сообщают, что эзотерический магазин на улице Малышева больше не работает.

Екатеринбург, Егор Акулинин

