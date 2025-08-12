В сороковой больнице спасли мужчину с ожогами 31% тела

Врачи ожогового центра и команда ранней медицинской реабилитации ГКБ № 40 Екатеринбурга спасли 51-летнего пациента, получившего сильные ожоги кипятком. Площадь поражения составила 31% поверхности тела.

Как сообщает ДИП, благодаря комплексному лечению с использованием передовых методик и «воздушной подушки» пострадавший через две недели благополучно вернулся домой.

Екатеринбуржец попал в ожоговую реанимацию ГКБ № 40 в тяжелом состоянии, с шоком и развивающейся ожоговой болезнью. Врачи провели полную хирургическую обработку ран, затем пациента перевели в отделение анестезиологии-реанимации и поместили на ожоговую кровать «Сатурн», которая круглосуточно поддерживает пациентов с обширными ожогами на «воздушной подушке».

Курировали лечение анестезиологи-реаниматологи, хирург, психолог, а также специалисты команды ранней медицинской реабилитации помогали восстанавливать бытовые навыки, двигаться и делать первые самостоятельные шаги. Свердловчанина выписали, он может вернуться к работе и привычной жизни.

Добавим, что ожоговое отделение ГКБ № 40 – единственное профильное подразделение в Екатеринбурге, где оказывают экстренную и неотложную помощь взрослым с ожоговой травмой. Ежегодно сюда поступает более 400 пациентов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

