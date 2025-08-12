Мэр Орлов открыл ясли, кванториум и библиотеку (ФОТО)

В центре Екатеринбурга на улице Шейнкмана открылся детский сад-ясли после глобальной реконструкции. Его построили еще в начале 1960-х, но последние 30 лет это было административное здание, и лишь недавно помещения вернули детям. Причем самым маленьким.

Уже с 1 сентября сюда придут 60 малышей от года до трех лет – здесь будут работать три группы на 20 человек каждая. Как уточнил на приемке глава Екатеринбурга Алексей Орлов, сюда пойдут малыши из близлежащих домов. В округе практически нет детских садов, а тем более яслей.

Как рассказала «Новому Дню» заведующая детсадом № 114 Оксана Красникова, малыши после ясельной группы будут переходить в корпус на улице Московской, где занимаются ребята старшего возраста. Сейчас идет активная подготовка к учебному году, и в группах уже почти все готово к приему детей. Помимо обычных занятий здесь будут прививать основы конструирования и робототехники, с детьми будут заниматься песочной терапией. Также в здании есть свой пищеблок, повара, которые будут готовить для малышей, уже найдены, как практически набран и весь персонал, кто будет работать непосредственно с детьми.

Для ребят постарше тоже были торжественные открытия ко Дню города – при лицее № 110 открыли кванториум, который также заработает с 1 сентября. Заниматься там смогут 450 школьников, они будут изучать и делать проекты в области робототехники, промышленного дизайна, знакомиться со станками ЧПУ и аэро- и космическим конструированием. Также будет работать видеостудия. Причем у каждого направления есть производственный партнер, включая заводы, концерны и конструкторские бюро.

«Эти направления очень востребованы в промышленности. И такая площадка, как эта, способствует самореализации детей в инженерно-техническом направлении в будущем. Наша задача – с ранних лет сориентировать детей на будущую профессию», – сказал Орлов.

Последним пунктом программы стало открытие обновленной детской библиотеки № 18 на улице Менделеева. Здесь с началом учебного года начнутся специальные занятия для младших школьников, которые будут ходить на «Умную продленку» и изучать науки, культуру и играть, с сентября также стартует проект «Книжная продленка», на котором ребята будут создавать настольные игры, ставить театральные пьесы и изучать русскую литературу. Также здесь запустят экологический проект «Основинка для юннатов», дети будут ходить в парк, заниматься исследовательской работой и развивать свое экосознание.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

