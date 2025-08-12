На юга в вагоне с углем. Двоих екатеринбуржцев задержали в Челябинской области

Ночью 12 августа на железнодорожной станции Златоуст в Челябинской области были задержаны двое мужчин 25 и 28 лет. Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, их заметил машинист поезда в вагоне с углем.

По словам нарушителей, путешествие началось в Екатеринбурге. Таким необычным способом молодые люди пытались добраться до Краснодара. С поезда их сняли и доставили в отдел полиции, оштрафовав каждого на 2 тысячи рублей за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте по ч. 1 статьи 11.17 КоАП РФ.

В полиции напомнили об опасности проезда в неприспособленных для этого местах.

