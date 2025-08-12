Школьников с 6 лет начнут осматривать гинекологи и урологи

В новом учебном году школьники начнут проходить первичный осмотр у гинекологов и урологов с шести лет. А с 13 лет такие медосмотры будут проводиться ежегодно – для контроля репродуктивного здоровья детей.

«Данная мера направлена на раннее выявление потенциальных рисков – нарушений развития, внешних проявлений патологий, а также хронических и врожденных заболеваний, которые в перспективе могут негативно повлиять на репродуктивное здоровье и создание семьи», – поделилась на пресс-конференции руководитель Центра охраны здоровья детей и подростков Свердловского областного медицинского колледжа Светлана Татарева.

Кроме того, по ее словам, помимо профилактических медосмотров с 1 сентября вводится ряд дополнительных изменений. Например, медицинские кабинеты в школах будут переименованы в медпункты.

Медработники смогут выдавать справки с подробным описанием причин обращения и направлять детей в поликлинику на консультацию или продолжение лечения.

Кроме этого, с нового учебного года в школах разрешат давать лекарства детям, которым нужно принимать препараты в течение дня. Для этого родители могут принести их в школу в упаковке со справкой от педиатра или лечащего врача, написать заявление на имя директора и дать письменное согласие на применение лекарств. Медработник будет сам следить за приемом.

Екатеринбург, Дарья Деменева

