25 лет назад затонул «Курск»: на подлодке погибли шестеро уральцев

Сегодня исполняется ровно 25 лет со дня трагедии в Баренцевом море: после взрыва торпеды атомная подводная лодка К-141 «Курск» затонула на 100-метровой глубине. Погибли все, кто был на борту, – 118 человек. Среди них было шесть уральцев.

Одним из них был свердловчанин Иван Нефедков из Верхотурского района, который служил в первом отсеке субмарины и погиб в первые секунды после взрыва. Его тело так и не нашли. Еще четверо – уроженцы Челябинской области: магнитогорец Марат Байгарин, два жителя Копейска – Вадим Бубнив и Валерий Байбарин, житель Верхнеуральского района Решид Зубайдулин. Вместе с ними погиб матрос из югорского города Пыть-Ях Алексей Коломейцев.

Как уже писал «Новый День», 11 августа 2000 года подводная лодка «Курск» вышла на выполнение учебно-боевого задания из поселка Видяево Мурманской области. Однако уже вечером 12 августа стало известно, что лодка затонула на глубине 108 метров в 157 километрах от Североморска. По официальной версии, причиной аварии стал взрыв торпеды в торпедном аппарате №4, повлекший взрыв остальных торпед, находившихся в первом отсеке АПРК. По мнению следствия, первый взрыв произошел в результате утечки водородной смеси из образовавшихся микротрещин на корпусе торпеды, которые возникли вследствие «нештатных процессов». Вытекшая смесь, взорвавшись, разрушила торпедный аппарат №4 и находившийся рядом аппарат №2. Второй взрыв произошел две минуты спустя и полностью разрушил носовую часть «Курска».

Первичные спасательные мероприятия удалось завершить только к 21 августа, когда был открыт люк судна. Большая часть экипажа погибла во время взрыва или в первые минуты после него. 23 моряка смогли укрыться в кормовом отсеке. Два дня они подавали сигнал SOS, но помощи так и не дождались. К 10-летию трагедии под Санкт-Петербургом открыли памятник морякам со всех погибших советских и российских подлодок.

Несколько лет назад в Екатеринбурге художники из команды Spektr на опорной стене набережной Исети в центре города создали невидимый арт-объект, посвященный этой трагедии. Одиннадцатиметровое слово «Курск» было выполнено из водоотталкивающих материалов, при обычной погоде его не было видно. Буквы проступали именно во время дождя.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube