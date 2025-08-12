Паслер затеял перепланировку в кабмине из-за мусора

Профильным областным ведомством, которое курирует мусорную реформу на Среднем Урале, станет минприроды. Об этом сегодня пишет «Сигнал.Урал» со ссылкой на источники в правительстве региона, уточняя, что из одного министерства в другое перейдет Егор Свалов с командой. Сейчас он занимает пост замминистра энергетики и ЖКХ.

Как напоминает «Новый День», Свалов на нынешнем посту действительно больше внимания уделяет именно «мусорной» теме, несколько лет назад он перешел в министерство из мэрии Екатеринбурга как раз чтобы заниматься реформой обращения с ТКО. Так что оставить за чиновником направление, пусть и в другом министерстве, выглядит логичным. Как и сам перевод подведомственности вопросов, связанных с мусорной реформой, в региональное минприроды. Так, на федеральном уровне ее курирует именно Минприроды РФ, которое также занимается, например, рекультивацией старых свалок и несанкционированных полигонов мусора, разработкой новых объектов размещения отходов (полигоны мусора, сортировочные комплексы, предприятия по переработке).

Источники «Нового Дня» называют причиной грядущей перепланировки в кабмине некую аморфность минприроды в части поиска участков для полигонов и мусоросортировочных комплексов. Именно это ведомство непосредственно занимается выбором таких площадок, однако с 2019 года, когда собственно стартовала мусорная реформа, регион продвинулся по этой части недалеко: площадку под полигон и сортировочный комплекс для нужд Екатеринбурга и городов-спутников согласовали только в прошлом году, то есть спустя пять лет, да и то получив массу возмущения от местных жителей и очаг сопротивления в Сысертском районе. В конфликт оказались втянуты даже соседи – Челябинская область, жители приграничных районов которой также были недовольны возможным появлением мусорных объектов. В итоге врио губернатора Денис Паслер отменил концессионное соглашение с компанией «Экологические системы», подконтрольной энергетику Алексею Боброву (СМИ связывают появление бизнес-структур в Свердловской области с предыдущим губернатором Евгением Куйвашевым). Сейчас идут поиски новой площадки.

При этом надо отметить, что перевод мусорной реформы в новое ведение может быть несколько неудобным для коммунальщиков, к которым относятся и региональные операторы в Свердловской области (сейчас их два – «Рифей», обслуживающий Север, и «Спецавтобаза» на Западе и Востоке региона), поскольку их непосредственная работа, в первую очередь, заключается в вывозе мусора с придомовых территорий, контейнерных площадок, специальных бункеров и улиц, если речь идет о помешковом сборе мусора. Однако пока представители регоператоров происходящее не комментируют. «Новый День» будет следить за развитием событий.

Екатеринбург, Елена Сычева

