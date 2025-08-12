День строителя в Екатеринбурге посетили 160 тысяч человек

На День строителя в Екатеринбурге 9 августа пришли 160 тысяч человек, поделились в пресс-службе Гильдии строителей Урала. В самом центре уральской столицы для горожан и гостей было открыто более 30 зон отдыха, на проспекте Ленина в течение дня работала экспозиция военных машин и стройтехники. Кроме этого, особое внимание привлекло яркое мотошоу с трюками на велосипедах и мотоциклах.

Главным хедлайнером праздника стал Дима Билан, чьи песни пришли послушать 50 тысяч человек. Артист исполнил свои самые популярные композиции, включая «Невозможное возможно», «На берегу неба», «Я просто люблю тебя», «Молния», «Держи», «Полуночное такси» и другие песни. Как уже писал «Новый День», гости тщательно подготовились к встрече с любимым певцом: кто-то пришел с бумажными сердечками, кто-то – с плакатами и картинами, а некоторые фанаты даже надели маски в образе исполнителя.

Екатеринбург, Дарья Деменева

