Клещи покусали уже 28,3 тысячи свердловчан

В этом сезоне от укусов клещей пострадали уже 28,3 тыс. свердловчан. Это на 5% больше, чем в прошлом году, однако ниже среднего многолетнего показателя на 10%. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 185 человек (подтвержден у 53 пациентов), с подозрением на клещевой боррелиоз – 334 человека (подтвержден у 185).

Санитарные врачи исследовали около 27,4 тыс. клещей. В 42,6% проб обнаружен возбудитель лайм-боррелиоза, в 3,2% – моноцитарного эрлихиоза, в 1,2% – гранулоцитарного анаплазмоза, в 1,2% проб найдены возбудители клещевого энцефалита. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в этом году акарицидные мероприятия провели на всех подлежащих обработке территориях.

Екатеринбург, Дарья Деменева

