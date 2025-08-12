Под Сысертью водитель грузового фургона не уступил дорогу – пострадали двое взрослых и трое детей

В Сысертском районе на подъезде к селу Большое Седельниково водитель Ford Transit, выезжая со второстепенного направления, не уступил дорогу машине Volkswagen Tiguan. В результате пассажиры кроссовера, 73-летний водитель, 52-летняя пассажирка, а также трое детей 5, 7 и 15 лет, госпитализированы с различными травмами.

Как пояснили в облГАИ, все пострадавшие были пристегнуты. Водитель грузового фургона ранее 6 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. На момент ДТП он был трезв. «В отношении него возбуждены дела об административном правонарушении по статье 12.13 КоАП РФ за непредоставление в движении транспортному средству, имеющему преимущество и по статье 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью», – отметили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

