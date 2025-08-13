Спецслужбы опровергли фейк о сбитом на Урале беспилотнике

Антитеррористическая комиссия Свердловской области предупредила о появлении в соцсетях фейкового видео со сбитым беспилотником.

«Провокаторы рассылали видео с якобы сбитым в Свердловской области беспилотным летательным аппаратом. Данная информация является недостоверной. Напоминаем администраторам телеграм-каналов, сообществ в социальных сетях и представителям СМИ об ответственности за распространение недостоверной информации», – пишет телеграм-канал «Антитеррор Урал».

Уголовная ответственность по статье 207.1. УК РФ наступает за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и наказывается штрафом в размере до 700 тысяч рублей или ограничением свободы на срок до трех лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

