Технический университет УГМК объявляет дополнительный набор на бюджетные места

В Техническом университете УГМК стартовал дополнительный набор на программы высшего образования за счет средств государственного бюджета. Подать документы можно до 21 августа 2025 года.

Основной этап приёма завершился – большинство абитуриентов подтвердили своё зачисление, но ещё есть возможность поступить. Вузы запускают дополнительный набор – вторую волну приёмной кампании.

Направления дополнительного приема в Техническом университете УГМК (бюджет, очная форма обучения):

• Металлургия

• Электроэнергетика и электротехника

• Горное дело

Университет готовит специалистов не только для предприятий горно-металлургического комплекса, но и для других отраслей промышленности. Среди выпускников – инженеры, системные аналитики, специалисты по автоматизации, технологи и управленцы, успешно работающие на ведущих предприятиях России.

Студенты обеспечены современными условиями для учёбы, проживания и отдыха.

Учебный процесс проходит в мультимедийных аудиториях и специализированных научных лабораториях, оснащённых современным оборудованием.

В общежитии университета каждый блок, где проживают по 3-4 человека, оборудован спальней с учебной зоной, санузлом с душевой. В комнатах – Wi-Fi, телевизор, холодильник, микроволновая печь, электрический чайник, кровати, шкафы, утюг и гладильная доска. Также в здании есть тренажёрный зал и комната отдыха.

Безопасность студентов обеспечивается круглосуточной охраной, системой видеонаблюдения и пропускным режимом.

Рядом с университетом расположены магазины, кафе, кинотеатр, Музейный комплекс гражданской и военной техники – один из самых больших в мире музеев истории техники, ледовая арена и Дворец спорта.

С этого учебного года студенты, имеющие достижения и успехи в учебной и научной деятельности, могут получать стипендию до 30 000 рублей.

Подача заявлений – через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуг.

Дополнительная информация доступна на сайте вуза.

Технический университет УГМК – первый частный инженерный вуз горно-металлургического профиля в России. Практически все выпускники университета – 98,6% – идут работать по профилю, многие из них – ещё до окончания обучения. В 2025 году Техуниверситет в третий раз подряд стал лидером Свердловской области в локальном рейтинге вузов агентства RAEX.

