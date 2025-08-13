Сухой закон: где в День города не получится купить спиртное

В Екатеринбурге с 9 по 23 августа действует запрет на продажу алкоголя. В администрации города сообщили, что ограничения будут действовать в местах проведения культурных и спортивных мероприятий.

Мэр Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому:

– с 13 по 16 августа с 08:00 до 19:00 не получится купить алкоголь на улице Кирова, от Викулова до Заводской;

– 15 августа с 16:00 до 22:00 спиртное не продадут в границах улиц Малышева – 8 Марта – проспекта Ленина – улицы Пушкина;

– 16 августа запрет будет действовать с 08:00 до 23:00 в периметре улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев;

– 16 и 17 августа с 08:00 до 23:00 ограничение коснется территорий в границах улиц Светлореченской – Объездной дороги – Металлургов – Викулова – Репина; в переулке Базовом, от Яламова до Машинной, а также в границах улиц Восточной – Большакова – Луначарского – Ткачей – Фурманова – Белинского – переулка Базового (до дома № 47);

– 23 августа с 10:00 до 23:00 продажа алкоголя будет запрещена на территории парка Маяковского, в переулке Базовом, от улицы Яламова до улицы Машинной, на улице Ткачей, а также в границах улиц Восточной – Большакова – Луначарского – Ткачей.

В администрации уверены, что ограничения не помешают горожанам хорошо провести время.

