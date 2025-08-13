Специалисты рассказали, почему зайцы стали приходить на садовые участки

Этим летом уральские дачники обеспокоены появлением зайцев на садовых участках – животные начали ощутимо вредить посадкам. Однако специалисты успокаивают: массовых набегов зайцев на сады и огороды, как и на поля, ждать не стоит. В отличие от других диких животных, они не сбиваются в стаи и редко страдают от нехватки пищи в дикой среде. Почему же зайцы вдруг начали проявлять интерес к огородам, рассказали «Новому Дню» в департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области.

Обычно зайцы питаются тем, что найдут в лесу: летом – зелеными растениями, зимой – ветками и корой. Но многие садоводы выбрасывают за забор ботву, подгнившие овощи и другие растительные остатки, тем самым приманивая зайцев-беляков. А для них садово-огородные культуры – настоящее лакомство, намного вкуснее и питательнее лесной пищи. «Растительные остатки превышают по пищевой ценности корма, растущие в лесах, поэтому такие места (садовые участки) активно посещаются разными дикими животными, в том числе зайцами», – поделились в департаменте. А учитывая небольшие размеры зайцев, они легко проникают на территорию СНТ через дыры и щели в ограждениях.

Как уточнили специалисты, зайцы – не единственные «воришки». Если садовые участки хорошо огорожены, опасность могут представлять только мелкие грызуны, кроты и птицы. Но если рядом есть водоем, за урожаем могут прийти еще и водяные полевки. А когда садоводческий участок совсем не огорожен и находится у самого леса, огород уже могут посетить более крупные животные: кабаны и косули.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube