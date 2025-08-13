В Екатеринбурге выросли продажи квартир в новостройках после снижения ключевой ставки

В Екатеринбурге растут продажи первичного жилья на фоне снижения ключевой ставки Центробанком РФ. Однако на рынке сохраняется переизбыток предложения. В городе появляются новые жилые комплексы и запускаются новые очереди уже известных проектов. Все это создает проблемы для многих продавцов и нивелирует рост покупательской активности, отмечает глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

«По данным аналитической платформы bnMAP.pro, в июле 2025 года на рынке новостроек Екатеринбурга было зарегистрировано около 1,85 тысячи договоров долевого участия в строительстве. Число договоров, подписанных в июле (которые уже прошли регистрацию) – 1,57 тысячи штук. Это позволяет дать общую оценку количества сделок по ДДУ в прошедшем месяце – на уровне около 1,9 тысячи сделок. По итогам 7 месяцев 2025 года фиксируется падение числа сделок на 32% относительно аналогичного периода прошлого года», – сообщает эксперт в своем телеграм-канале Reburg Ekb.

Доля ипотечных сделок в продажах остается на уровне 63-65%. Значительное число квартир, как и ранее, продается в рассрочку. Средняя цена в экспозиции остается на уровне 163-166 тысячи рублей за 1 кв. м, а средняя цена сделок – около 157 тысячи рублей за 1 кв. м. Эти показатели не меняются с апреля 2025 года.

Екатеринбург

