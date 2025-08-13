Охотничьи соколы отправились к новому хозяину в ОАЭ через Уральскую таможню

Хищные птицы редкого вида сокол-балобан пересекли границу РФ в зоне действия Уральской электронной таможни.

Как сообщили в пресс-службе УТУ, самок соколов-балобанов разводили и выращивали в неволе на территории Ленинградской области. Индивидуальный предприниматель из РФ вывез птиц в ОАЭ частному лицу на основании экспортного разрешения Росприроднадзора.

«Спрос на соколов в арабских странах на сегодняшний день значительно превышает потенциал гнездовых популяций. Их дрессируют для охоты за птицами, зайцами и даже джейранами. Стоимость каждого балобана составляет 30 тысяч рублей. Сотрудники центра электронного декларирования оформили живой груз менее чем за 1 час, и соколы продолжили свой путь в ОАЭ», – отметил начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов.

Фото: Илья Болдырев-Никитин, предоставлено Екатеринбургским зоопарком

Екатеринбург, Елена Владимирова

