На матч Дацюка с Овечкиным 12 тысяч билетов разобрали за 20 минут

Сегодня в 13 часов стартовала продажа билетов на матч звезд хоккея The Magic Game, который пройдет в Екатеринбурге 30 августа. Уже через 20 минут все 12 тысяч билетов были раскуплены.

Как уже писал «Новый День», на лед выйдут легенды отечественного спорта Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Сергей Федоров, Валерий Каменский, а также Никита Трямкин, Анатолий Голышев, Стефан Да Коста, Брукс Мэйсек и рекордсмен НХЛ по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ Александр Овечкин.

Екатеринбург, Дарья Деменева

