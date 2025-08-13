российское информационное агентство 18+

На севере области почти закончились отели на дни Симеона Верхотурского

На даты, в которые уральские православные празднуют дни Симеона Верхотурского, почти закончились места в отелях на севере региона, передает «Новый День». Ежегодно в эти дни тысячи верующих прибывают в Верхотурье, чтобы отметить праздник перенесения мощей святого праведника.

В этом году праздник выпадает на четверг, 25 сентября, – к этому моменту в Верхотурье придет большой крестный ход, паломники выйдут из Екатеринбурга и преодолеют порядка 370 км пешком.

В ночь на 25 сентября остановиться можно только в глэмпинге неподалеку от центра духовной жизни. Минимальная цена за аренду домика-купола составит 11 500 рублей. Также в Верхотурье сдаются квартиры посуточно – от 2500 рублей, но вариантов осталось совсем немного. В местных отелях и гостевых домах мест уже нет.

Екатеринбург, Елена Сычева

