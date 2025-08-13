Уральцы продают усы кота – для денежной удачи

Усы кота продают уральцы через сервисы частных объявлений. Один ус обойдется покупателю в 100 рублей. По версии продавца, это должно привлечь удачу в финансовых делах. Для этого кошачий ус надо положить в кошелек с соответствующей формулировкой.

«Для всех сильно переживательных: усы никто не вырывал, все усы выпали естественным путем», – говорят авторы объявлений. Скептики, в свою очередь, напоминают, что согласно примете, ус кота, чтобы тот стал денежным талисманом, надо не купить, а найти самому.

Екатеринбург, Елена Сычева

