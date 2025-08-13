Гроза в Кольцово сдвинула шесть рейсов на 1-2 часа

Из-за грозы в районе Кольцово шесть рейсов из Екатеринбурга сдвинулись в расписании. Задержки составили 1-2 часа, по данным онлайн-табло аэропорта.

«Гроза над нашим аэродромом вмешалась в планы авиакомпаний и привела к отклонению от графика вылета из Екатеринбурга шести самолетов: трех бортов в Москву, в Анталью, Калининград и Нижневартовск. Четыре из них уже вылетели из Кольцово, еще два самолета в настоящее время готовятся к вылету», – поделились в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Екатеринбург, Дарья Деменева

