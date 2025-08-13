Убийство уральского бизнесмена и его девушки раскрыли спустя 24 года

В Артемовском завершено расследование двойного убийства, совершенного в августе 2001 года.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, перед судом предстанет 52-летний житель Екатеринбурга. Ему предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям УК, в том числе – похищение человека, угон автомобиля, убийство двух лиц, поджог, принуждение свидетеля к даче ложных показаний.

По версии следствия, 11 августа 2001 года обвиняемый с сообщником похитили бизнесмена из Артемовского, который собирался дать показания против их знакомого наркоторговца, а также девушку потерпевшего. Похищенных затолкали в багажник ВАЗ-21099 и отвезли в лес возле поселка Буланаш. Сначала их принуждали к даче ложных показаний, а потом решили, что надежнее будет убить. Обвиняемый ударил похищенного мужчину топором по голове, а сообщник – его подругу. Сообщники переместили тела убитых в автомобиль и сожгли его, после чего скрылись на другом автомобиле – ВАЗ-2101.

Следствие СКР собрало достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении второго фигуранта было выделено в отдельное производство, поскольку установлено, что он невменяем. Вскоре будет решен вопрос о применении к нему принудительных мер медицинского характера.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что раскрыть эти страшные злодеяния удалось благодаря совместной работе сыщиков из подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД, а также сотрудников СКР.

Немаловажными оказались показания местного жителя, который стал свидетелем бегства преступников. «Он, будучи в то время несовершеннолетним, возвращался с рыбалки и увидел, как несколько мужчин спешно садились в машину, после чего уехали от того места, где был пожар. Когда подросток подошел поближе к горевшей автомашине, увидел там тела двоих погибших – они находились на заднем и на переднем сиденьях. Испугавшись, юноша побежал на трассу, где смог остановить попутную автомашину, и сообщил водителю об увиденном. Шофер ему сказал, что надо срочно ехать в милицию. По пути в отдел они увидели экипаж ГАИ, поведав все сотрудникам органов внутренних дел», – отметил полковник Горелых.

Артемовский, Елена Владимирова

