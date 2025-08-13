Студентам-медикам будут платить за вступление в брак и рождение ребенка

В Свердловской области вводятся новые меры социальной поддержки для семейных студентов.

Как сообщили в ДИПе, в Уральском государственном медицинском университете с нового учебного года студентам будут платить по 25 тысяч рублей при рождении ребенка и при заключении брака, и дважды в год – студентам, имеющим детей младше 8 лет. Также УГМУ будет вручать подарочный набор всем новорожденным в студенческих семьях.

В Уральском федеральном университете тоже предусмотрены меры прямой материальной поддержки студентов. При заключении брака студентам однократно выплачивается 10 тысяч рублей, при рождении ребенка – порядка 17 тысяч. Всего за первый и второй кварталы 2025 года на выплаты университетом направлено более 1,7 миллиона рублей. При УрФУ действует детский сад, который посещают 89 детей работников и студентов. Через детский сад также происходит социальная адаптация детей иностранных аспирантов.

В скором будущем единый стандарт семейной политики будет разработан в Свердловской области для всех вузов. По словам заместителя губернатора – министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой, в основу лягут самые успешные и кейсы поддержки студенческих семей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube