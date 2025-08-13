В День города охранять екатеринбуржцев будут усиленные наряды полиции

16 августа, в субботу, когда в Екатеринбурге пройдут основные мероприятия празднования Дня города, будет усилена работа нарядов полиции.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, для защиты граждан полиция совместно с МЧС и специалистами по взрывобезопасности проводят тщательное обследование мест проведения праздничных мероприятий. Вопрос подготовки охраны находится на постоянном контроле руководства городского УМВД.

В полиции напомнили, что на время проведения праздника в центре города будет ограничено движение автотранспорта и арендных самокатов, а также призвали гостей и жителей столицы Урала соблюдать законодательство.

Екатеринбург, Егор Акулинин

