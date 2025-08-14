Риелтор сохранил пенсионерке квартиру и помог задержать мошенника (ФОТО)

Бдительный риелтор из Екатеринбурга спас квартиру пенсионерки, которая попала под влияние мошенников.

Как сообщили в пресс-группе УМВД города, телефонные мошенники уговорили 68-летнюю пенсионерку продать квартиру, чтобы инвестировать все полученные деньги в акции Газпрома. Чтобы помочь с оформлением сделки, ей обещали прислать «специалиста». В конце июля их 56-летний посыльный прибыл в Екатеринбург из Самары, после чего вместе с хозяйкой жилья обратился в агентство недвижимости. Курьер мошенников представился риелторам племянником пенсионерки. Он постоянно контролировал общение жертвы с менеджерами и требовал продать жилье как можно быстрее. При этом цену на квартиру «племянник» обозначил значительно ниже рыночной. Все документы по сделке мужчина также хранил у себя.

«Племянник»

Все эти факты насторожили главу агентства недвижимости Андрея Киселева, и он решил разыскать других родственников клиентки. Через социальные сети ему удалось связаться с детьми пожилой женщины, которые подтвердили, что мать действительно чрезмерно внушаема и могла стать жертвой мошенничества. Тогда предприниматель обратился в полицию.

Сотрудники отдела полиции № 2 совместно с коллегами из ГУ МВД России по Свердловской области оперативно установили личность предприимчивого «племянника» и задержали его. В ходе опроса задержанный признался, что не является родственником жертвы. Он также пояснил, что провести сделку с чужой квартирой ему предложили малознакомые люди по имени Максим и Богдан, с которыми он общался через мессенджер. Они планировали продать квартиру за 3,5 млн при рыночной стоимости свыше 4 млн. Деньги курьер должен был перевести организаторам аферы, оставив себе небольшой процент.

Подозреваемый также сообщил полицейским, что в определенный момент понял противоправный характер всей схемы, и даже хотел уехать обратно в Самару. Но денег на поездку домой у него не было, так как билеты и проживание ему оплачивали кураторы.

«К счастью для потерпевшей, сделка, в результате которой она могла лишиться жилья, не состоялась. В этом несомненная заслуга руководителя риелторского агентства, который не стал наживаться на чужой наивности и поступил как честный предприниматель и достойный гражданин», – резюмировали в полиции.

Екатеринбург, Елена Владимирова

