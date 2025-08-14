Уральцы придумали, как бесплатно звонить в интернете после блокировки в Telegram и WA*

Находчивые уральцы придумали, как звонить в интернете после блокировки части функций в мессенджерах Telegram и WhatsApp* (являются частью Meta, запрещенной в России). Помимо традиционных программ для созвонов, таких как Zoom, «Яндекс.Телемост» и новый мессенджер Max, для звонков используют теперь и приложение частных объявлений «Авито». Для этого только нужно иметь аккаунт и опубликовать объявление.

«Звонки происходят через интернет. При звонке через приложение вместо реального номера телефона используется временный, защищенный номер», – объясняют находчивые уральцы.

* продукты компании Meta запрещены в России

Екатеринбург, Елена Сычева

