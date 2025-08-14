Алексей Вихарев обновил детскую площадку во дворе на Эльмаше (ФОТО)

Алексей Вихарев обновил детскую дворовую площадку на Эльмаше. Речь идет о дворе дома № 46 на улице Даниловской. Игровой комплекс депутат купил по просьбам жителей на свои деньги. Накануне прошли торжественное открытие обновленной детской площадки и праздник двора.

«Двор – то место, где многие жители, особенно дети и их родители, проводят немало времени. Поэтому каждый из нас хочет видеть рядом с домом современные детские и спортивные зоны, где можно активно и с пользой проводить время. Надеюсь, новый игровой комплекс будет радовать еще не одно поколение жителей этого и соседних домов», – рассказал руководитель фракции «Единой России» в Екатеринбургской городской думе Алексей Вихарев.

Напомним, что на средства Алексея Вихарева было обновлено несколько детских площадок в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Депутат подчеркнул, что любые изменения на придомовой территории возможны только при личном активном участии жителей. Им необходимо провести собрание собственников жилья и собрать не меньше 70% голосов в поддержку всех работ. Жители Даниловской, 46, выполнили все требования в короткие сроки. На средства Алексея Вихарева был проведен не только монтаж новых аттракционов, но и демонтаж устаревших конструкций. На закупку нового оборудования для площадки и его установку депутат из личных средств направил около 500 тысяч рублей.

Новый игровой комплекс включает горки, лазалки, карусели и качели. Алексей Вихарев лично приехал посмотреть на результат проделанной работы, а также подарил маленьким жителям праздник двора. Аниматоры провели для детей игровую шоу-программу с конкурсами и танцами, каждый ребенок мог нанести аквагрим, детей угощали сладкой ватой и катали на пони.

На дворовом празднике активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева раздали всем присутствующим памятки с важной информацией о выборах губернатора Свердловской области в сентябре.

«Будущее нашего региона и нашего любимого города зависит от сильного губернатора, его личных и деловых качеств. Лучший показатель – конкретные дела и реальные результаты кандидата. В сентябре нам важно всем вместе сделать правильный выбор, доверить руководство регионом грамотному лидеру и неравнодушному человеку», – отметил Алексей Вихарев.

Кроме того, Алексей Вихарев организовал работу нескольких кол-центров по предстоящим выборам губернатора Свердловской области. Волонтеры по телефону информируют жителей Екатеринбурга о датах проведения голосования – 12, 13, 14 сентября. А также напоминают, что сделать свой выбор можно одним из четырех способов: на дому (в особых случаях), на своем избирательном участке или на другом с помощью ДЭГ и «Мобильный избиратель», предварительно подав заявление в избирком.

