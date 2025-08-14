В школы Екатеринбурга в сентябре пойдут 210 тысяч детей

1 сентября в школы Екатеринбурга пойдут более 210 тысяч детей, в том числе 24 611 первоклассников. Еще 78,6 тысячи малышей будут посещать детские сады.

К новому учебному году подготовили 167 школ, 337 детсадов и 87 учреждений допобразования. Во всех проверили безопасность, соблюдение санитарных норм, защиту от угроз и состояние после ремонта, отметили в пресс-службе мэрии.

Также готовы 34 учреждения культуры, 29 спортивных организаций и 8 центров молодежной политики.

Кроме этого, в сентябре в Екатеринбурге откроются новые школы и детские сады. В Орджоникидзевском районе начнет работать школа № 72 на 520 учеников, а в Чкаловском – школа № 87 на 750 мест. Для малышей откроются два новых детсада: № 114 в Ленинском районе на 60 мест и № 34 в Кировском районе на 300 мест.

Параллельно идут капитальные ремонты в других учебных заведениях. Школа № 52 и детсад № 188 в Чкаловском районе будут готовы к декабрю. Школу № 69 в Верх-Исетском районе планируют отремонтировать к 2026 году, а детские сады № 12 в Ленинском районе и № 487 в Железнодорожном районе – к 2027 году.

