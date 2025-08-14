Четыре самых злостных нарушителя ПДД с начала года попали на штраф 937 раз

В Госавтоинспекции составили рейтинг самых злостных нарушителей правил дорожного движения. На четверых они с начала года получили почти тысячу штрафов.

Как сообщили в облГАИ, на первом месте по количеству нарушений – житель Нижнего Тагила, управляющий автомобилем Nissan, который получил 308 штрафов на общую сумму 434 тысячи рублей. Второе место занимает житель Екатеринбурга на автомобиле Lada с 259 штрафами на 200 тысяч рублей. Третью позицию занял еще один екатеринбуржец, владелец Mercedes, на счету которого 226 нарушений ПДД на сумму 300 тысяч рублей. Замыкает четверку нарушителей житель Белоярского района на Mazda, которому выписано 144 штрафа на 600 тысяч рублей.

Подавляющее большинство случаев связано с регулярным превышением скорости – основной причиной тяжелых ДТП в области, и подобное поведение носит не случайный, а системный характер.

Екатеринбург, Елена Владимирова

